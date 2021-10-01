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Больше тонны пластика на переработку собрали жители Тобольска на "Экоточке"

Общество, 16:06 12 октября 2021

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1 тыс. 473 кг пластика принесли на переработку жители Тобольска во время финальной в этом году акции "Экоточка", которая прошла во дворе школы № 16.

Многие тоболяки приходили сдавать пластик семьями. Пока взрослые взвешивали собранное, для детей проводили мастер-класс по баскетболу сэкомячом из переработанного пластика, экотвистер и познавательные игры по сортировке отходов.

"Я верю именно в детей. Важно рассказать им о переработке, научить ответственному потреблению, а они уже научат взрослых и сами вырастут сознательными взрослыми, — отметила экоактивист Алиса Вагапова.

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Акция "Экоточка" в рамках коммуникационной экологической программы СИБУРа "Зеленый город" прошла в три этапа. Летом горожане собрали почти 800 кг пластика, итого в этом году на переработку пошло почти две тонны пластмассовых отходов.

Большой вклад в общий результат внес детский сад № 40, собравший за этот сезон более 800 кг пластика. Самой экологичной семьей стала семья Шиманаевых, которая сдала 33,8 кг пластика. В индивидуальной номинации "Живу в экостиле" рекордсменом стал Даниил Тихонов, который принес 5,6 кг ПЭТ.

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# акции , дети , переработка мусора , пластик

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