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Комплекс "Иней-М" будет работать зимой на дорогах Тюменской области

Общество, 17:14 12 октября 2021

"Уралуправдор" | Фото: "Уралуправдор"

425 единиц спецтехники - грейдеры, тракторы и погрузчики - будут обслуживать федеральные дороги в УФО в зимний период, сообщает "Уралуправдор".

Все машины оснащены системой ГЛОНАСС и сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ. Кроме того, в 2021 году на дорогах Тюменской области зимой будет применен мобильный комплекс дорожного мониторинга "Иней-М".

Этот комплекс — мобильная эффективная и экономичная метеостанция с функцией видеоконтроля метеоусловий движения, помогает анализировать ключевые параметры дорожного полотна и погоды и позволяет принять оптимальное решение по содержанию дорог и концентрации противогололедных материалов.

К зимнему сезону готовы 47 теплых стоянок для дорожной техники и 41 помещение для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам федерального значения организована сеть современных диспетчерских центров в подрядных организациях, ведется круглосуточное патрулирование дорог, организовано взаимодействие с ГИБДД и МЧС, а также работает круглосуточный телефон с федеральным номером 8-800-2006-306.

Отметим, что по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра неустойчивая погода со среднесуточной температурой воздуха 0 - ±5 градусов на территории УФО будет наблюдаться во второй половине октября. Устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений будет наблюдаться в конце октября - начале первой декады ноября.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200- 63-06 (звонок бесплатный).

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# Уралуправтодор

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