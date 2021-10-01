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Руслан Кухарук вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав региональных столиц УФО за сентябрь

Политика, 18:22 12 октября 2021

с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Глава Тюмени Руслан Кухарук стал третьим в медиарейтинге глав региональных столиц УФО по итогам сентября 2021 г.

По информации компании "Медиалогия", лидерами медиарейтинга стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Челябинска Наталья Котова и глава Тюмени Руслан Кухарук, который улучшил свой прежний показатель на 1 балл.

СМИ чаще всего упоминали Кухарука в темах: власти Тюмени намерены в течение 10 лет создать образ креативного города, стелу "Город трудовой доблести" установят в сквере Машарова. Помимо этого, глава города сообщил, что в Восточном микрорайоне города открыли новый детский сад "Солнечная полянка", в котором 24 группы полного дня, их смогут посещать 500 дошколят.

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# глава Тюмени , рейтинг , Руслан Кухарук

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