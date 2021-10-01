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На тюменца завели пять уголовных дел за долги по алиментам

Общество, 13:14 13 октября 2021

управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Пять уголовных дел возбудили в отношении директора фирмы, который не платил алименты собственным детям после развода и задолжал им 300 тыс. рублей, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Мужчина незаконно оформлял дорогостоящее имущество на созданную организацию, чтобы уйти от уплаты алиментов, и вопреки запрету продолжал управлять автомобилем премиум-класса, на котором и был задержан.

Приставы выявили все уловки должника, арестовали и передали машину в счет погашения долга. В отношении нерадивого отца возбудили пять уголовных дел.

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# алименты , долги , судебные приставы

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