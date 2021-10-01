Тюменская "Красная гвоздика" попала в Топ-3 санаториев России по инвестиционному потенциалу

дeпартамент социального развития Тюменской области дeпартамент социального развития Тюменской области

Второе место в Топ-10 санаториев по показателям инвестиционного потенциала в рейтинге "Топ-100 российских здравниц" занял центр оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика", расположенный в Тюменском районе.

По этому критерию тюменская "Красная гвоздика" опередила санатории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Крыма, Краснодарского края и других регионов. Особо организаторы конкурса отметили бизнес-план центра оздоровления и реабилитации.

"В любом деле главное — продумать все до мелочей! И сотрудники центра знают, как выполнить свою работу на высшем уровне: отличный сервис, вежливый и компетентный персонал, качественная еда и отдых", — прокомментировали представители "Красной гвоздики" в Instagram.

Рейтинг Топ-100 российских здравниц подготовили Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья совместно с Федеральным агентством по туризму. В нем отметили лучшие санатории России по масштабу бизнеса, по его эффективности, инвестиционному потенциалу и другим характеристикам.