На улицах Тюмени высадят более восьми тысяч новых деревьев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6 тыс. саженцев липы, березы, яблони, черемухи, ели, дуба, сирени и кизильника высадили в Тюмени с начала года. Активные посадки продолжаются, общее количество деревьев составит 8 тыс. 500 корней.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

На прошедшей неделе деревья украсили несколько улиц: Вербовую, Широтную, Пермякова, Московский тракт, Ленина, Ямскую, Боровскую, Таллинскую, Бориса Житкова. Молодые деревца заняли приствольные лунки старых деревьев по улицам Орджоникидзе, Ямской и Водопроводной.

Озеленители будут заботиться о высаженных деревьях в течение двух лет – за лиственными и трех – за хвойными. Они считают, что осень - лучшее время для посадки деревьев.

В комитете напомнили, что помимо указанного количества новых деревьев в 2021 году в Тюмени также высадили 16 тыс. сеянцев сосны в рамках акции "Сад памяти".

Инна Кондрашкина