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В Тюменской области проводят проверку из-за драки в школе

Общество, 18:54 13 октября 2021

Александр Аксенов, "Тюменская линия"" | Фото: Александр Аксенов, "Тюменская линия""

Конфликт между нижнетавдинскими 9-классницами не останется без внимания. Подростки подрались во время перемены в женском туалете. В причинах разбираются управление образования Нижнетавдинского района, администрация школы и полиция.

"11 октября между ученицами 9-х классов возникла ссора и произошла драка в женском туалете на перемене после третьего урока. В результате у одной из девочек к вечеру ухудшилось самочувствие и она была отправлена в ГБУЗ ТО ОКБ № 2 г. Тюмени, где ей был поставлен диагноз – ушиб мягких тканей головы. В данное время она находится в отделении нейрохирургии", - сообщили в администрации МАОУ Нижнетавдинская СОШ Нижнетавдинского района.

В школе ученицы характеризуются положительно, ни на каких видах профилактического учета не состояли.

"Управлением образования и администрацией школы проводится служебная проверка. Данным вопросом также занимается полиция. Ситуация находится под контролем. Пока идет проверка, сделать выводы, определить причины случившегося и вину конфликтующих не представляется возможным", - отметили в нижнедавдинской школе.

Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего направлен запрос в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

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# Андрей Степанов , конфликт , школьница

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