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Аспиранты ТИУ получили 7 млн рублей для реализации проекта в области нефтехимии

Общество, 13:13 14 октября 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

7 млн рублей на реализацию проекта получили аспиранты Тюменского индустриального университета Марсель Кадыров и Денис Другов по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. Молодые ученые разработали технологические составы для обработки скважин, которые позволят увеличить коэффициент извлечения нефти, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Новые химические реагенты, по словам разработчиков, сделаны из отечественного сырья и предназначены для восстановления и улучшения коллекторских свойств пластов, сведения к минимуму коррозионных процессов, солеотложений различного генезиса подземного и поверхностного оборудования, оптимизации подготовки нефти на промыслах, поддержания высоких коэффициентов нефтеизвлечения.

"Наша основная цель – борьба с осложнениями во время процесса добычи, бурения, подготовки нефти и газа, а также предупреждение технологических аварий путем подбора эффективной рецептуры и создания уникальной линейки химических реагентов для внедрения ее в реальный сектор экономики под нужды и условия заказчика", - сказал Марсель Кадыров.

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