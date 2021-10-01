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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области спрос на младший медперсонал увеличился втрое

Общество, 13:58 14 октября 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Количество предложений о работе для младшего медицинского персонала увеличилось в Тюмени, но соискателей стало заметно меньше. Таковы результаты исследования центра "Зарплаты.ру"

В сравнении с периодом до пандемии COVID-19 спрос на младший медицинский персонал увеличился втрое. При этом сократилось количество соискателей на 41%. Рост количества медицинских вакансий начался в период локдауна в регионе. На данный момент основной дефицит наблюдается среди медсестер и фельдшеров.

Средняя заработная плата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии не изменилась и составляет 42 тыс. рублей. При этом в 2020 году рост средней зарплаты с учетом компенсационных выплат составил почти 18% — 50 тыс. рублей.

На данный момент медсестрам предлагают зарплату от 32 тыс. рублей, фельдшеру – от 26 тыс. рублей, ассистентам стоматолога — от 27 тыс. рублей. Самая низкая зарплата у администраторов в регистратуре — от 25 тыс. рублей.

Увеличилось количество вакансий, связанных с переездом в регион, количество вариантов работы вахтовым методом. Соискателям предлагают компенсацию на аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другое. При этом различные мотивационные программы для медперсонала, которые существовали и до пандемии, как правило, есть только в северных регионах.

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# зарплаты , медсестра , фельдшер

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