Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Швеин

| Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Последний участник Великой Отечественной войны из с. Созоново Тюменского района ушел из жизни 14 октября. В день его похорон в селе будет объявлен траур.

Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" выражают соболезнование родным и близким героя войны.

Александр Васильевич родился 6 марта 1924 года в селе Созоново Тюменского района. В 1942 году призван в ряды Красной армии, сражался рядовым в 5-ой гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. При форсировании Днепра получил тяжелое ранение, в бессознательном состоянии его подобрали санитары другой дивизии, в связи с чем, мать получила похоронку на сына. Но он выжил, перенес несколько сложных операций и инвалидом вернулся домой. Работал путевым мастером в тюменском речном порту, затем плотником на заводе "Нефтестроймаш". Награжден орденом Отечественной войны I степени и многими медалями.