В Ялуторовске готовят премьеру детского спектакля по "Книге джунглей"
Постановку по книге Редьярда Киплинга представит зрителям детская театральная студия "Мы". В спектакле задействованы более 50 юных актеров, часть из них для своих ролей, включающих трюковые элементы, полгода посещали цирковые занятия. О самом массовом проекте детской театральной студии рассказала ее руководитель, режиссер спектакля Татьяна Леонтьева.
"В студии многие ребята занимаются уже четвертый год, они подросли и им интересно разговаривать не про что-то миленькое и веселенькое, а о злободневных проблемах: что такое предательство, коллективное чувство, любовь, ответственность. И я дала почитать им о Маугли", — рассказывает Татьяна Леонтьева.
В спектакле играют 52 актера, это ребята в возрасте от пяти до 14 лет.
"Из-за того, что материал такой, можно сказать, благородный, все дети могли поучаствовать. У нас много волчат и взрослых волков, обезьян, есть птицы. Каждый ребенок нашел себе нишу и стал полезен. Это, наверное, самый массовый проект для нашей студии", — отметила режиссер.
В процессе работы над спектаклем дети подробно разбирали повадки животных. По словам Татьяны Леонтьевой, это сложный материал, который ребятам было интересно осваивать.
"Ребенку намного проще сыграть, например, мальчика или девочку, а здесь им нужно было считывать повадки зверей, это их очень захватило", — поделилась режиссер.
Постановку студия "Мы" реализует в сотрудничестве с цирком "Романтик". В течение полугода актеры, играющие обезьян, осваивали для роли сценические движения и трюки. В постановке есть элементы, которые они будут исполнять в воздухе с использованием ремней.
В связи с риском распространения коронавирусной инфекции премьера спектакля, назначенная на 30 октября, переносится на более поздние даты. Ориентировочно, жители Ялуторовска увидят постановку в конце ноября.
Детская театральная студия "Мы" появилась в Ялуторовске в 2018 году. В репертуаре театральной группы уже около десятка спектаклей: "Малыш и Карлсон", "Душа подушки", "Дюймовочка", "Чемоданное настроение", "Все мальчишки — дураки!" и другие.
Влада Нерадовская