В Ялуторовске готовят премьеру детского спектакля по "Книге джунглей"

группа Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск ВКонтакте группа Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск ВКонтакте

Постановку по книге Редьярда Киплинга представит зрителям детская театральная студия "Мы". В спектакле задействованы более 50 юных актеров, часть из них для своих ролей, включающих трюковые элементы, полгода посещали цирковые занятия. О самом массовом проекте детской театральной студии рассказала ее руководитель, режиссер спектакля Татьяна Леонтьева.

"В студии многие ребята занимаются уже четвертый год, они подросли и им интересно разговаривать не про что-то миленькое и веселенькое, а о злободневных проблемах: что такое предательство, коллективное чувство, любовь, ответственность. И я дала почитать им о Маугли", — рассказывает Татьяна Леонтьева.

В спектакле играют 52 актера, это ребята в возрасте от пяти до 14 лет.

"Из-за того, что материал такой, можно сказать, благородный, все дети могли поучаствовать. У нас много волчат и взрослых волков, обезьян, есть птицы. Каждый ребенок нашел себе нишу и стал полезен. Это, наверное, самый массовый проект для нашей студии", — отметила режиссер.

В процессе работы над спектаклем дети подробно разбирали повадки животных. По словам Татьяны Леонтьевой, это сложный материал, который ребятам было интересно осваивать.

"Ребенку намного проще сыграть, например, мальчика или девочку, а здесь им нужно было считывать повадки зверей, это их очень захватило", — поделилась режиссер.

Постановку студия "Мы" реализует в сотрудничестве с цирком "Романтик". В течение полугода актеры, играющие обезьян, осваивали для роли сценические движения и трюки. В постановке есть элементы, которые они будут исполнять в воздухе с использованием ремней.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции премьера спектакля, назначенная на 30 октября, переносится на более поздние даты. Ориентировочно, жители Ялуторовска увидят постановку в конце ноября.

Детская театральная студия "Мы" появилась в Ялуторовске в 2018 году. В репертуаре театральной группы уже около десятка спектаклей: "Малыш и Карлсон", "Душа подушки", "Дюймовочка", "Чемоданное настроение", "Все мальчишки — дураки!" и другие.

Влада Нерадовская