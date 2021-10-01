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Мюзикл #СчастливымБуду признан лучшим на фестивале "Театральный перекресток"

Общество, 16:49 14 октября 2021

сообщество "Театральный перекрестов" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Театральный перекрестов" во ВКонтакте (архив)

Мюзикл #СчастливымБуду тюменского театра эстрадной песни "Соломинка" и молодежного театра студия "Быть" признали лучшим на Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров "Театральный перекресток". Коллективы завоевали Гран-при, сообщает театральный центр "РяДом".

С 6 по 10 октября юные артисты и их руководители находились на фестивале в Екатеринбурге, где посетили множество мастер-классов, увидели спектакли детских театров со всей России. Там же они представили мюзикл "#СчастливымБуду".

Помимо главной награды жюри отметило дипломами участников постановки Викторию Воронцову, Полину Харитонову и Георгия Дробышева.

Напомним, мюзикл #СчастливымБуду не первый раз завоевывает награды. В марте 2021 года он получил Гран-при II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Малая сцена".

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# Гран-при , мюзикл , театры

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