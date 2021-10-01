Московские художники научат тоболяков рисовать в трендовых стилях

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Бесплатные мастер-классы по живописи от московской студии рисования Draw&Go пройдут в Детской школе искусств им. А. А. Алябьева с 22 по 31 октября, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Преподаватели - выпускники лучших университетов России и Европы - обучат новичков, любителей и профессионалов. Мастер-классы пройдут по новым, трендовым направлениям: акриловая живопись на холстах, космос акрил на холсте, ботаническая открытка, космическая иллюстрация, космическая открытка, роспись деревянных срезов, пастель, акварельные travel-oткрытки, Food Art и многое другое.

По итогам мастер-классов организуют выставку и конкурс лучших работ гостей студии, которые отберут арт-директор и художники. Победители получат брендированные боксы для рисования, разработанные арт-директором Draw&Go, а их финальные работы будут размещены на афишах или баннерах города. 31 октября студия Draw&Go проведет специальную серию обучающих мастер-классов для профессиональных художников.

Мастер-классы проходят при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Все материалы предоставляются.