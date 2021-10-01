В Тобольске 500 волонтеров тестировали работу нового аэропорта

| Фото: пресс-службы Тобольского аэропорта | Фото: пресс-службы Тобольского аэропорта

Более 500 волонтеров проведи пять тестирований в новом аэропорту "Ремезов" Тобольска. Они прошли традиционный путь пассажиров, вылетающих внутренними рейсами – от начала регистрации до посадки в самолет, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

В роли пассажиров выступили студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений Тобольска. В ходе испытаний они проверяли работу службы авиационной безопасности на входном досмотре, стационарных и ручных металлоискателей, систему обработки багажа, пронос в аэропорт запрещенных к перевозке вещей, а также понятность и доступность для пассажиров навигации во всех зонах терминала.

Кроме стандартных процедур, сотрудники аэропорта "Ремезов" отработали дополнительные сценарии: отказ оборудования, снятие зарегистрированного пассажира и багажа с рейса, оформление оружия, обслуживание маломобильных пассажиров.

Напомним, первый регулярный рейс в аэропорт Тобольска будет выполнен в Москву в ночь с 15 на 16 октября.