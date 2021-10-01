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На финальном концерте "Алябьевской осени" в Тюмени прозвучит кантата "Александр Невский"

Общество, 08:12 18 октября 2021

группа Тюменская филармония ВКонтакте

Заключительный концерт фестиваля "Алябьевская музыкальная осень" пройдет в Тюменской филармонии 31 октября в 18 часов. Выступление Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы посвящено 800-летию со дня рождения Александра Невского и 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.

Слушателям представят кантату "Александр Невский" — монументальное произведение для хора, меццо-сопрано и оркестра, написанное композитором Прокофьевым в 1939 году на основе музыки к фильму. Текст к кантате сочинили поэт Владимир Луговской и сам композитор.

"Александр Невский" занимает важнейшее место в творчестве Прокофьева, утверждая в нем героико-эпическую национальную тему. В кантате "Александр Невский" Сергею Прокофьеву удалось воплотить дух русского народа, непокорный и могучий. Сюжет кантаты, взятый из истории Древней Руси, нашел отклик в сердцах миллионов людей во время трагических событий середины XX века.

Молодые люди от 14 до 22 лет могут оплатить билет на концерт Пушкинской картой, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Напомним, ежегодный фестиваль "Алябьевская осень" стартовал в Тюмени 30 сентября.

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# Алябьевская осень , Тюменская филармония

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