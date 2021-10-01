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Тюменцев зовут на танготерапию в "Контору пароходства"

Общество, 16:21 15 октября 2021

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

"Танготерапия" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 17 октября. Начало - в 18 часов, сообщают организаторы.

"Танготерапия — вид арт-терапии, который совмещает аргентинское танго и психотерапевтическое направление. Практика направлена на улучшение отношений между партнерами, поиск и устранение недопонимания через танец", — рассказали организаторы.

Терапию проведет семейная пара: психолог, гештальт-консультант Мария и преподаватель аргентинского танго Слава Сохненко. Танцевальная подготовка не нужна. С собой рекомендуется взять удобную сменную обувь, в которой комфортно шагать.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# Контора пароходства , танго , танцы

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