Театральный квест для пап и детей организует тюменский "Космос"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Тихий БДФквест "Театральная доставка" для пап и детей состоится в Тюмени 17 октября, начало - в 16 часов, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

Команда "Космоса" с участниками пройдет по маршруту для детей 6-11 лет. Чтобы присоединиться к команде, нужно поставить плюс под постом в комментариях или написать в личные сообщения группы "Космоса" во ВКонтакте. Принято считать, что только мамы активно проводят с детьми досуг, но организаторы хотят показать, что папы, несмотря на свою большую занятость, тоже могут найти время на веселый отдых семьей.

Участники соберутся у входа в мультицентр "Контора пароходства" (ул.25-го октября, 23а. стр.1), где зарегистрируются на сайте квеста. Цель квеста - пройти по всем точкам и собрать видеоинструкции с заданиями, которые выполнять можно уже из дома. По пути ведущий будет петь, танцевать и давать какие-то задания ребятам, самые активные получат подарки от центра "Космос" и БДФквеста.

Чтобы получить более ценные призы, нужно участвовать в конкурсе, выкладывать выполненные задания в свои социальные сети с хэштегом #БДФквест. В этом году главный приз - поездка с семьей в Москву, также разыгрываются планшеты, образовательные курсы, наборы книг от популярных книжных изданий. Театральная доставка пройдет до 25 октября.