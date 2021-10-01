Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Мергень завершили в Ишиме
| Фото: администрация Ишима ВКонтакте
Завершен капитальный ремонт подвесного пешеходного моста через реку Мергень в Ишиме. Он длился шесть месяцев, сообщает центр управления регионом Тюменской области.
Специалисты смонтировали дополнительные опоры, заменили деревянный настил на железный, организовали подход из железобетонных плит. Сейчас жители Ишима могут пользоваться безопасной и удобной переправой.
Капитальный ремонт провели совместными силами центра управления регионом Тюменской области и администрации Ишима.
| Фото: администрация Ишима ВКонтакте