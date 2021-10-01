Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Мергень завершили в Ишиме

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Завершен капитальный ремонт подвесного пешеходного моста через реку Мергень в Ишиме. Он длился шесть месяцев, сообщает центр управления регионом Тюменской области.

Специалисты смонтировали дополнительные опоры, заменили деревянный настил на железный, организовали подход из железобетонных плит. Сейчас жители Ишима могут пользоваться безопасной и удобной переправой.

Капитальный ремонт провели совместными силами центра управления регионом Тюменской области и администрации Ишима.