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Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Мергень завершили в Ишиме

Общество, 17:04 15 октября 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Завершен капитальный ремонт подвесного пешеходного моста через реку Мергень в Ишиме. Он длился шесть месяцев, сообщает центр управления регионом Тюменской области.

Специалисты смонтировали дополнительные опоры, заменили деревянный настил на железный, организовали подход из железобетонных плит. Сейчас жители Ишима могут пользоваться безопасной и удобной переправой.

Капитальный ремонт провели совместными силами центра управления регионом Тюменской области и администрации Ишима.

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

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# Ишим , капитальный ремонт , мост

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