СИБУР наградили за успехи в развитии женского лидерства

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Победителем конкурса "Развитие женского лидерства" среди государственных и коммерческих организаций стала компании СИБУР. Успех пришел в номинации "Лидер перемен", сообщает ЗапСибНефтехим.

Торжественное награждение состоялось в рамках III Евразийского женского форума. Награда свидетельствует об успешной работе компании по развитию корпоративных программ поддержки женского лидерства, а также о всесторонней поддержке женщин-работников СИБУРа.

С 2019 года СИБУР содействует развитию социально-предпринимательского сообщества Тобольска и Тобольского района, в равной степени поддерживая и мужские, и женские инициативы. Сейчас в Тобольске проходит очередная Школа социального предпринимательства. На протяжении двух месяцев 24 участника проекта, большинство из которых – женщины, учатся разрабатывать маркетинговую стратегию, просчитывать финансовую модель и составлять бизнес-план, знакомятся с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательской деятельности, а по итогам обучения – создадут и представят собственный проект.

В числе слушателей – будущие и действующие социальные предприниматели, а также представители социально-ориентированных некоммерческих организаций. Всего за три года поддержки СИБУРом социального предпринимательства в Тобольске и Тобольском районе реализовано более 20 проектов.