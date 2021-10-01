В тобольский аэропорт прибыл первый коммерческий рейс из Москвы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первые регулярные рейсы из Москвы и в Москву обслужил тобольский аэропорт Ремезов утром 16 октября.

В 5 часов 30 минут в аэропорту совершил посадку самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа". В Тобольск прибыли более 120 пассажиров из Москвы. Как рассказал командир воздушного судна Александр Белокуров, полет прошел отлично.

"Пассажиры дружно спали, мы старались их не качать. Приземлились хорошо, полоса ровная, аэропорт отличный. Он не такой уж маленький, со всей инфраструктурой выглядит на достойном уровне", - отметил Александр Белокуров.

Долго самолет "Победы" в Тобольске не задержался. В шесть утра первые горожане отправились в Москву. Одним из первых пассажиров на рейсе стал глава города Максим Афанасьев.

"Наконец начал работать наш долгожданный и желанный аэропорт. Эмоции переполняют. Было желание стать первым пассажиром, протестировать первый рейс лично. Тем более, удобное расписание до Москвы, можно не в ущерб работе слетать в столицу на выходные", - подчеркнул глава города.

Самолеты до Москвы из тобольского аэропорта будут летать три раза в неделю. В дальнейшем частота рейсов будет увеличена. 21 октября компания Red Wings запустит первый рейс до Екатеринбурга. В ноябре будут запущены рейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск. Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут совершаться по два раза в неделю, в Санкт-Петербург – до четырех раз в неделю.

"В аэропорту есть все, чтобы он нормально функционировал. Все этапы, которые предусмотрены законодательством мы выполнили. Теперь для того, чтобы аэропорт зажил своей обычной жизнью нужны только пассажиры. Тоболяки проявляют интерес, сегодня отправили первый рейс в Москву, а впереди много других рейсов" - рассказал исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимического холдинга "СИБУР" в партнерстве с правительством Тюменской областью. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.

Евгений Новоселов