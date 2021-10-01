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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автолюбители могут присоединиться к акции #ОсеньБезДТП

Общество, 14:51 16 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция #ОсеньБезДТП стартует в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД совместно с руководителями территориальных органов федеральной и муниципальной власти призовут жителей региона к безопасности на дорогах.

"От каждого из нас зависит жизнь и безопасность на дорогах. Еще есть время подготовить автотранспорт для движения в предстоящий гололед. Снижайте скорость и выбирайте осторожный стиль вождения, позволяющий минимизировать аварийные ситуации в пути", - сказал главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

С начала октября в Тюменской области произошло 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 112 человек получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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