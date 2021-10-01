В Тобольском районе издадут сказки сибирских татар

| Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

465 тыс. рублей на реализацию проекта "Тимур Батыр. Сказки сибирских татар" получит некоммерческая организация Тобольского района "Корпорация позитива", которая выиграла конкурс президентского фонда культурных инициатив. Сказки издадут тиражом 300 экземпляров, сообщает администрация Тобольского района.

"Издание включит в себя 20 сказок - "Как девушка шайтана обхитрила", "Как у бурундука на спине появились черные полосы" и многие другие. Специалист Тобольского районного центра культуры Земфира Шарипова собрала большой материал по фольклору, сказки от старожилов, все это сохранится в книге", — рассказала директор Тобольского районного центра культуры Римма Бизина.

Для увеличения читательской аудитории материал переведут на три языка — русский, татарский и английский. Для пользователей социальной сети ВКонтакте сказки будут записаны в аудиоформате.

Издание развезут по учреждениям культуры и сельским школам Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов. По мнению авторов идеи, книга "Тимур батыр" послужит пособием для творческих коллективов, ее материалы пригодятся учителям, библиотекарям, руководителям творческих студий.