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Полпред Владимир Якушев обсудил диверсификацию оборонных предприятий УФО

Общество, 17:15 16 октября 2021

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с управляющим директором по развитию бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Владиславом Квасовым. Обсуждались вопросы участия банка в диверсификации оборонных предприятий УФО для увеличения объема производства гражданской продукции и продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба полпреда.

Владислав Квасов является почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени. Он озвучил полпреду ряд предложений по активизации межрегиональных связей субъектов России и Казахстана (в УФО три субъекта граничат с республикой), в том числе по возможным поставкам российской промышленной продукции в Казахстан.

Владимир Якушев отметил, что предложения будут подробно рассмотрены.

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# Владимир Якушев , оборонно-промышленный комплекс

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