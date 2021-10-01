24 учителя стали участниками педагогического диктанта в Тюмени

| Фото: руппа Тотальный диктант в Тюмени ВКонтакте | Фото: руппа Тотальный диктант в Тюмени ВКонтакте

24 тюменских учителя из пяти общеобразовательных учреждений стали участникам Всероссийского педагогического диктанта "Как думают дети" 16 октября. Мероприятие проходило в историческом парке "Россия – Моя история", сообщают организаторы.

Педагоги разделились на команды и решали кейсы разного уровня сложности. Взаимодействие в команде и учительский опыт позволил педагогам проявить себя и поделиться опытом с коллегами из разных образовательных учреждений.

"Было интересно попробовать свои силы. Так как было заявлено, что придется мыслить нестандартно, можно было оценить, насколько эта способность развита у меня лично", — рассказала учительница английского языка Надежда Битдорф.

Диктант организован Фондом новых форм развития образования и прошел в офлайн и онлайн формате. В нем участвовали более 1 тыс. педагогов со всей страны.

Все участники получили сертификаты.