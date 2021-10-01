Директор "Тюменского бройлера" Оксана Величко: меры безопасности в связи с птичьим гриппом многократно усилены

| Фото: скриншот, региональный оперативный штаб в Телеграм | Фото: скриншот, региональный оперативный штаб в Телеграм

О значительном усилении мер безопасности на своих производственных площадках в связи со вспышкой высокопатогенного вируса гриппа птицы заявила доктор сельскохозяйственных наук, директор АО "Тюменский бройлер" Оксана Величко.

"Это касается обработки дорог, птичников, транспорта, правил поведения персонала. Все птицефабрики заинтересованы в том, чтобы не допустить на своей территории этот вирус птицы", - сказала она.

Владельцам личных подсобных хозяйств Оксана Величко рекомендовала незамедлительно разместить домашнюю птицу в закрытых помещениях.

Директор предприятия напомнила, что алгоритм действий при обнаружении гриппа птицы прописан в законодательстве России.

"Определяется карантинная зона, где уничтожается птицепоголовье и все продукты биологии, связанные с птицей. Далее выдерживается карантинный период, затем производственные посещения заселяются новым поголовьем", - уточнила она.

По словам Величко, ситуация на "Птицефабрике "Боровская" находится под контролем. Привлечены необходимые ресурсы для локализации и ликвидации очага. Действующие птицефабрики Тюменской области работают в обычном режиме, их продукция безопасна.