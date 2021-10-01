Дублеры ФК "Тюмень" разгромили "Прикамье"

| Фото: ФК «Тюмень» | Фото: ФК «Тюмень»

Заключительный домашний матч дублеров ФК "Тюмень" в региональном первенстве страны по футболу среди команд третьего дивизиона завершился победой над пермским "Прикамьем".

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, перед матчем сибиряки опережали уральцев всего на одно очко. Упорной борьбы не вышло - тюменцы весь матч владели инициативой и уверенно добились крупной победы.

Хозяева вполне могли повести в счете уже на 40-й секунде игры, но лучший бомбардир команды Кирилл Овечкин после паса Данила Карпова из убойной позиции слабо пробил в руки вратарю.

На 15-й минуте лучший снайпер основного состава "Тюмени" Карпов, который пропустит воскресный матч ФНЛ-2 из-за дисквалификации, отправил мяч в перекладину. Азат Калиев тут же добавил его в сетку – 1:0.

Гости тоже забили. Свои редкие голевые моменты использовал 37-летний капитан "Прикамья" Станислав Алексеенко и Альберт Валиуллин.

Итог встречи – 5:2. "Тюмень-2" обеспечила себе итоговое четвертое место.