Николай Руссу: новая развязка построена быстро благодаря четкому взаимодействию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый съезд транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы в Тюмени был построен максимально быстро благодаря слаженным действиям власти и бизнеса. Строительство заняло меньше года, заявил подрядчик, генеральный директор компании "Мостострой 11" Николай Руссу.

"В Тюмени все вопросы решаются слаженно. В этом районе была ЛЭП, нужно было запроектировать, перенести, кабель положить. Все эти процедуры мы прошли за четыре месяца, что позволило нам работать на объекте. Здесь есть парк Гагарина, который нужно было обязательно сохранить. Все вместе мы решение нашли", - уточнил он.

Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. Здесь будет два путепровода, 8 съездов. Для удобства жителей есть пешеходный переход и велодорожки. Контракт на выполнение работ заключен в конце 2020 года.

На строительство выделено 2 млрд 726 млн рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Екатерина Исаева