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Владимир Якушев: отец для ребенка — это опора и защита

Общество, 14:43 17 октября 2021

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Всех глав семейств Уральского федерального округа с Днем отца поздравил полномочный представитель Президента. Владимир Якушев отметил, что чодительство - лучшее, что может произойти с человеком.

"Благодаря детям мы учимся быть чуткими, внимательными и по-настоящему взрослыми. Пересматриваем свой образ жизни и систему ценностей", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев добавил также, что отец для ребенка — это опора и защита, уверенность в завтрашнем дне и пример для подражания.

"Дорогие мужчины! На вас лежит большая ответственность за благополучие близких. Пусть в напряженных рабочих графиках всегда будет время на общение с семьей. Цените каждый момент, почаще обнимайте детей и говорите, как сильно вы их любите. Эти мгновения навсегда сохранятся в их памяти. Счастья вам и всего самого доброго!", - отметил полномочный представитель Президента в УФО.

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# Владимир Якушев , День отца

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