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Аэрофлот открыл продажу билетов в Тобольск из Санкт-Петербурга с 3 ноября

Общество, 09:43 18 октября 2021

Аэрофлот ВКонтакте | Фото: Аэрофлот ВКонтакте

Аэрофлот открыл продажу билетов в Тобольск из Санкт-Петербурга с 3 ноября. Рейсы пройдут по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, сообщает пресс-служба компании.

Жителям Санкт-Петербурга предлагают совершить экологические и гастрономические путешествия в "древнюю столицу Сибири". Ознакомиться с историей освоения Тобольска, попробовать аутентичную кухню, сходить в баню на природных горячих ключах.

"А если вы любите познавательный туризм, то можно отправиться по местам детства и юности Дмитрия Ивановича Менделеева, разгадать тайны Тобольского кремля и погрузиться в историю торговли Сибири в Гостином дворе", - анонсируют в авиакомпании.

Забронировать билеты можно на сайте.

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# аэропорт , Аэрофлот , Тобольск

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