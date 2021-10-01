Тюменский писатель Леонид Иванов стал лауреатом Филофеевского конкурса духовно-нравственной литературы

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Тюменский писатель Леонид Иванов стал лауреатом второго открытого Филофеевского конкурса духовно-нравственной литературы. В нем приняли участие более 100 писателей России, которые представили территорию страны от Камчатки до Калининграда и от Мурманска до Краснодара.

Победителями признаны также Александр Кердан (Екатеринбург) за избранные сочинения в 6 томах и Лола Звонарёва – за книгу "Открывающий врата учености: жизнь и творчество Симеона Полоцкого".

Дипломами отмечены Наталья Лодеева (Ленинградская область) - за поэтический сборник "Смотрит небо на землю" и книгу очерков о священниках "Ближе к небу", Алексей Федотов (г. Иваново) за книгу "Свет во тьме", Владимир Скиф (Иркутск) за книгу стихов о Байкале "Он место в космосе искал", Александр Ронжин за исторический роман "Во Владимире и Вщиже".

Открытая Филофеевская литературная премия учреждена Тобольско-Тюменской епархией Русской православной церкви, Тюменской областной думы, департаментом культуры Тюменской области, Тюменским государственным университетом, АО "Транснефть-Сибирь" и тюменским региональным отделением Союза писателей России.

Премия присуждается ежегодно и вручается в номинации "За значительный вклад в развитие русской литературы". Ежегодно награждается три лауреата.

Торжественное награждение победителей второго открытого Филофеевского конкурса духовно-нравственной литературы состоится 18 октября в Тюменском драматическом театре.

Просветитель Сибири митрополит Филофей (Лещинский) родился в 1650 году в Малороссии (ныне Украина), в небогатой дворянской семье. Образование он получил в Киевской духовной академии.

В 1700 году освободилась кафедра Тобольская и Сибирская. Для проповеди Евангелия сибирским инородцам император Петр I приказал Киевскому митрополиту подыскать на это место из малороссийских монахов-священников умного и благочестивого человека. Выбор пал на Филофея.

Огромная Сибирская епархия, где ему предстояло служить, охватывала территорию от Северного Ледовитого океана до Китая и от Уральских гор до Камчатки. Сибирь в то время наполняли разные народы, которые поклонялись деревянным, медным, золотым и серебряным истуканам (идолам).

Священников в Сибири в те времена, как и сейчас, не хватало, поэтому рукополагали в священный сан крестьян и казаков – людей простых и по большей части неграмотных. В исправление этого недостатка была создана митрополитом Филофеем первая в Тобольске славяно-латинская школа для детей духовного звания. Содержалась она за счет архиерейского дома, а учителями в ней были образованные киевские монахи.

Умер старец схимитрополит Филофей 31 мая 1727 года в созданной им обители. Рака с мощами святителя Филофея находится в Троицком монастыре Тюмени.

Всего за время своего служения митрополит Филофей обратил в святую веру 40 тыс. язычников и магометан, построил около полутысячи церквей.