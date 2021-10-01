Ямальские ученые планируют улучшить генофонд северного оленя

Ямальская опытная станция Ямальская опытная станция

В течение нескольких лет ямальские ученые планируют наладить производство высококлассного племенного молодняка северного оленя с заданными хозяйственно-полезными признаками для обновления состава групп быков-производителей в хозяйствах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Это одна из главных целей специалистов Ямальской опытной станции, которые проведут уникальные исследования генофонда северного оленя.

Для выполнения этого многолетнего государственного задания, сообщает пресс-служба Ямальской опытной станции, в октябре 2021 года получено федеральное финансирование Министерства науки и высшего образования РФ.

В Ямало-Ненецком автономном округе, как отметили в департаменте координации научных организаций министерства, впервые за несколько десятилетий формируется локальный научный коллектив, который нацелен на получение новых фундаментальных знаний о генетике северных оленей и их применение в практической селекции.

"За последние 20-30 лет некоторые показатели в оленеводстве существенно сократились, а животные ненецкой породы мельчают, что заметно даже не специалистам – с 1980-х годов живой вес взрослого оленя сократился почти в 1,5-2 раза, - рассказал директор станции Максим Максимчик. - И дело не только в ухудшении пастбищ, но и в снижении эффективности селекции и племенной работы. Планируемый практический результат нашей работы – это улучшение в среднем на 20-40% нарастающим итогом к 2035 году ключевых производственных показателей оленеводческих предприятий: деловой выход телят, сохранность взрослого поголовья, процент яловости маточного поголовья, валовое производство мяса на 100 январских оленей".

С начала 1970 годов у Ямальской опытной станции есть собственное опытное стадо северных оленей для проведения научной работы – несколькими поколениями ученых здесь собраны многолетние данные о конкретных животных, что критически важно для генетической работы.

На первом этапе проекта часть сотрудников будет проводить полевые научные исследований в Салехарде и Приуральском районе, где выпасается опытное стадо оленей. Другая часть коллектива сосредоточится на лабораторных исследованиях.

Планируется, что уже в течение следующих нескольких лет будет выращено до 200 голов высококлассного племенного молодняка северного оленя с заданными хозяйственно-полезными признаками.

Ямальская опытная станция Ямальская опытная станция

Ямальская опытная станция – подразделение Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, правопреемник Обдорского ветеринарно- бактериологического института, основанного в 1924 году, первого научного учреждения в Уральском федеральном округе, нацеленного на решение проблем северного оленеводства.