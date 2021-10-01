В Тюмени волонтеры-медики провели зарядку на свежем воздухе

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Зарядку для студентов первого и второго курсов Тюменского ГМУ провели волонтеры-медики во внутреннем дворе университета, сообщает вуз. Активисты показали упражнения и танцевальные движения и пригласили ребят присоединиться к добровольческой работе.

"Зарядка приурочена к началу всероссийского форума #ПоколениеZOЖ. Его проводят волонтеры-медики, участвуют все регионы. Мы включаем ребят в нашу волонтерскую среду, рассказываем про волонтеров-медиков и про то, что все желающие могут ими стать, - рассказала студентка 5 курса лечебного факультета Тюменского ГМУ, координатор направления здорового образа жизни движения "Волонтеры-медики" Ксения Кузьмина.

Студентки лечебного факультета Милана Ибрагимова и Назанина Иссамидинова рассказали, что размялись, узнали, как правильно ходить скандинавским шагом, и получили заряд бодрости на весь день. Девушки заинтересовались волонтерской работой и намерены пополнить ряды добровольцев.

"Каждый должен помогать друг другу, а волонтеры медики – как одна семья", - считают студентки. Зарядки на свежем воздухе добровольцы Тюменского ГМУ проводят регулярно, в том числе, привлекая к участию горожан. Эта практика будет продолжена.