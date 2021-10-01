В Тюмени представили книгу о городских чудаках и нравах прошлых веков

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Презентация книги "Сны о старой Тюмени. Очерки и заметки из истории города" прошла в книжном магазине "Никто не спит" 17 октября. О работе над сборником краеведческих очерков, посвященном 435-летию Тюмени, рассказали автор книги Лев Боярский и художник Ольга Трофимова.

"Это документальное историческое повествование о Тюмени и тюменцах, обычаях и традициях, о домах, в которых жили горожане, об улицах, на которых эти дома стояли. В книгу вошли как ранее издававшиеся, так и впервые публикуемые тексты. Все факты мной почерпнуты в краеведческой литературе, а также в архивных документах и подшивках старых газет", — отметил краевед Лев Боярский.

В книге — 15 очерков, поделенных на три раздела. Первый раздел — "Быт и нравы старой Тюмени", где собрано всё, что касается истории повседневности, городских традиций, в том числе и забытых. Среди них — кулачные бои "стенка на стенку" на реке Туре, которые проходили перед Рождеством. Также из первой части книги можно узнать о местном квартале красных фонарей и тюменских чудаках.

В раздел "Лики прогресса" вошли очерки о промышленно-технической революции конца XIX — начала XX веков. Здесь можно прочесть о приходе в Тюмень электричества, кинематографа, автомобилей, мотоциклов, воздушных шаров, аэропланов.

Третий раздел — "Город и горожане" — содержит материалы о социальной жизни тюменцев с конца XIX века.

"В этом разделе я впервые в краеведческой литературе рассказал об истории добровольных обществ Тюмени. Не политических и не религиозных, которые существовали в дореволюционной Тюмени и в советские годы", — пояснил Лев Боярский.

Обложку и иллюстрации к книге в ходе работы над документальными материалами создала художник Ольга Трофимова. Она отметила, что ей захотелось "оживить" давно прошедшие дни.

"Несмотря на обилие краеведческого материала, всегда есть острый дефицит знания истории города. Фактология присутствует, но не хватает тонкого эмоционального плана. И работа художника помогает прикоснуться к прошлому", — отметила Ольга Трофимова.

Влада Нерадовская