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Тюменский форум "Тетрис" пройдет в онлайн-формате четыре дня

Общество, 17:52 18 октября 2021

из архива организаторов форума "Тетрис" | Фото: из архива организаторов форума "Тетрис"

Завершающий этап форума мудрых родителей “Тетрис” начнется в Тюмени 19 октября. Он пройдет в онлайн-формате до 22 октября, сообщает Центр внешкольной работы “Дзержинец”.

Лучшие психологи и педагоги будут освещать темы, интересующие родителей. Для участия приглашены папы и мамы со всей России. Вся полезная информация будет публиковаться в сообществе форума во ВКонтакте.

Слушатели узнают о воспитании подростков и молодежи, безопасности детей в быту, жилищных государственных программах для молодых семей и многом другом.

"Тетрис" — проект для родителей детей от нуля до 18 лет. Его участниками стали уже более 6 тыс. зрителей, для которых поделились своими знаниями 11 спикеров.

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# дети , родители , ЦВР Дзержинец

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