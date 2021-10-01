Тюменские проекты вошли в список пилотных проектов КРТ

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Проекты Тюменской области вошли в список 13 пилотных проектов комплексного развития территорий (КРТ), согласованный правительственной комиссией.

Градостроительный потенциал этих проектов, сообщается на сайте ДОМ.РФ, составляет 2,7 млн кв. м. на площади более 342 га.

Также в список вошли проекты в Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Забайкальском и Хабаровском краях, Калужской, Кировской, Псковской, Томской, и Челябинской областях. Участки, ранее имевшие статус неиспользуемых, будут застраиваться многоквартирным жильем и инфраструктурой с учетом эффективного механизма КРТ.

В конце 2021 — начале 2022 года ДОМ.РФ планирует объявить аукционы на право заключения договоров КРТ.

"ДОМ.РФ активно работает над внедрением механизма комплексного развития территорий, который позволяет более эффективно вовлекать в оборот федеральные земли и ускоряет запуск новых проектов строительства жилья в регионах, - сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - В ближайших планах - работа с территориями, на которых будет реализовано более 70 проектов с градостроительным потенциалом 13,6 млн кв. м жилья".

В рамках работы над проектами КРТ ДОМ.РФ осуществляет первичную градостроительную проработку участков, согласовывает технико-экономические показатели. При разработке архитектурно-градостроительных концепций развития территорий предлагаются решения по накопившимся потребностям конкретных муниципальных образований — таких, например, как дефицит объектов социальной инфраструктуры.