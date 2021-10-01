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В Тобольском районе убрали овес, ячмень и пшеницу

Экономика, 10:26 19 октября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

5 тыс. 626 тонн овса, ячменя и пшеницы намолотили 14 хозяйств в Тобольском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Урожайность зерновых составила 16 центнеров с гектара.

"Это хороший урожай в условиях засушливого лета. Из-за нехватки влаги весной не все семена смогли вовремя взойти, а затем затяжные дожди повлияли на неравномерное созревание культур. Во время уборочной приходилось корректировать планы", - отметил начальник отдела сельского хозяйства администрации Тобольского района Михаил Раймбеков.

В этом сезоне аграрии вели сельхоздеятельность на площади в 12 тысяч га, ввели в оборот около 135 га залежных земель – в Санниково, Булашово, Дегтярево и Абалаке.

17 крестьянско-фермерских хозяйств заготовили 5 тыс. 800 тонн сена 1тыс. 400 тонн сенажа. Кроме того, убрали 68 га картофельных полей.

Сейчас идет осенняя обработка почвы, в хозяйствах – заготовка семян.

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# аграрии , Тобольский район

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