В Тюменской области самое большое количество камер видеонаблюдения на Урале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 371 тыс. камер видеонаблюдения установил "Ростелеком" в Тюменской области, больше, чем в любом другом регионе Урала. Все камеры включены в проект "Безопасный город", сообщает "Ростелеком".

1 тыс. 392 камеры на 355 объектах в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске работают в местах с массовым скоплением людей: это торговые центры, площади, скверы, переходы, путепроводы, дворовые территории.

Тюменская система видеонаблюдения имеет модули распознавания лица и детекцию государственных регистрационных знаков, марок и моделей автомобилей, а камеры — функционал удаленного управления видеокартинкой и обзор на 360 градусов.

Камеры могут отслеживать не только преступления и отвечать за безопасность, но и помогать управлению городским хозяйством, например, отслеживать уборку снега, а также обеспечивать мониторинг лесных пожаров и фиксировать незаконную вырубку леса.