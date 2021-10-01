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Нетрезвая автомобилистка спровоцировала аварию под Тюменью

Общество, 11:02 19 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое водителей пострадали в аварии на 4-м км Велижанского тракта под Тюменью вечером 18 октября. Одна из них была пьяна.

"Автомобиль Toyota Carina, выезжая с прилегающей территории, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Mazda. После этого Mazda отбросило на KIA Picanto, а KIA на стоящий "ЛИаЗ". Пассажиров в автобусе не было, он ехал на стоянку", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Травмы получили 30-летняя водитель Toyota и 20-летняя девушка, находившаяся за рулем Mazda.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель Toyota была пьяна, отмечают инспекторы. Показания алкотестера составили 0,78 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В машине вместе с нетрезвой мамой ехала восьмилетняя девочка. Она не пострадала.

ГИБДД организовало административную проверку.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяная езда

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