  • 19 октября 202119.10.2021вторник
  • USD71,1714
    EUR82,4592
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени в сквере имени Крапивина устанавливают светильники

Общество, 14:12 19 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по озеленению подходят к концу в новом сквере им. Владислава Крапивина в Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал ответственный за проведение работ на объекте Александр Мишуренко.

"Идет установка светильников, первую часть уже поставили. Далее установим арки, скамейки и малые архитектурные формы", – рассказал Александр Мишуренко.

﻿

Уже видна тропиночная сеть. На фасаде дома № 13 по ул. Урицкого рядом с парком художник Светлана Лихошерстова нарисовала стрит-арт по мотивам произведений Крапивина.

Работы на объекте, согласно информации на стенде, должны закончить к 1 ноября.

Напомним, за идею создания нового общественного пространства на месте снесенного недостроенного здания тюменцы проголосовали на портале "Я решаю!" в 2020 году. Горожане предложили разбить сквер имени детского писателя, сценариста и педагога Владислава Крапивина.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Владислав Крапивин , скверы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:12 19.10.2021В Тюмени в сквере имени Крапивина устанавливают светильники
13:51 19.10.2021В Тюменской области за сутки зафиксирована смерть 22 человек с COVID-19
13:33 19.10.2021В Тюменской области закрыто 58 классов в 22 школах из-за COVID-19
13:30 19.10.2021Тюменка через суд получила 150 тысяч рублей маткапитала