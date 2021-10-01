В Тюмени в сквере имени Крапивина устанавливают светильники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по озеленению подходят к концу в новом сквере им. Владислава Крапивина в Тюмени. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал ответственный за проведение работ на объекте Александр Мишуренко.

"Идет установка светильников, первую часть уже поставили. Далее установим арки, скамейки и малые архитектурные формы", – рассказал Александр Мишуренко.

Уже видна тропиночная сеть. На фасаде дома № 13 по ул. Урицкого рядом с парком художник Светлана Лихошерстова нарисовала стрит-арт по мотивам произведений Крапивина.

Работы на объекте, согласно информации на стенде, должны закончить к 1 ноября.

Напомним, за идею создания нового общественного пространства на месте снесенного недостроенного здания тюменцы проголосовали на портале "Я решаю!" в 2020 году. Горожане предложили разбить сквер имени детского писателя, сценариста и педагога Владислава Крапивина.

Инна Пахомова