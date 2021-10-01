Комплекс для дрессировки собак установили по инициативе тюменцев в Телевизионном сквере
| Фото: tyumen-city.ru
Оборудования для дрессировки собак установлено в Телевизионном сквере в рамках инициативного бюджетирования, сообщает администрация Тюмени.
В комплекс входят 12 предметов, в том числе горка-лестница, горка-мостик, барьеры, трамплины, щит и кольцо для прыжков, а также тоннели.
| Фото: tyumen-city.ru
Инициаторами проекта выступила группа активных тюменцев. По мнению горожан, специально организованное место для дрессуры собак поспособствует формированию культуры выгула домашних питомцев, создаст для этого комфортные и безопасные условия.