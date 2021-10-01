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Филофеевские чтения прошли в Тюмени и Тобольске

Общество, 15:54 19 октября 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Памятной медалью "400 лет Тобольской епархии" за вклад в развитие традиционного образования и просвещения отмечена ректор Тюменского индустриального университета Веронике Ефремовой. Награждение состоялось в ходе XX Филофеевских чтений, одной из площадок которых стал ТИУ, сообщает пресс-служба вуза.

Чтения объединили представителей церкви, государственной власти, общественных организаций, образования и науки. Заседание в ТИУ возглавил митрополит Димитрий. Его участники отметили большую просветительскую миссию, историческое и нравственное значение образовательного форума, носящего имя знаменитого просветителя Сибири Филофея Лещинского.

Вероника Ефремова акцентировала внимание на взаимодействии светского образования и религиозного воспитания в условиях современного общества. Она отметила также, что опыт религиозного воспитания, переосмысленный в контексте современности, может значимо обогатить светские модели образования.

Отметим, что в 2021 году работа конференции развернулась на площадках Тюмени и Тобольска. Участники обсудили вопросы взаимодействия церкви, общества и государства в области нравственных ценностей и просвещения молодежи.

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# ТИУ , Филофеевские чтения

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