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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: осложнения после гриппа могут привести к летальному исходу

Общество, 12:57 19 октября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Токсическое поражение сердечной мышцы, как осложнение гриппа может развиться в любом возрасте, особенно опасно для пожилых людей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это осложнение сопровождается нарастанием сердечной недостаточности, что быстро приводит к ухудшению состояния у пациентов, появлению отеков, одышки, сердцебиений при ранее привычных физических нагрузках.

Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом со спутанным сознанием, сильной головной болью, зачастую не снимающейся анальгетиками, рвотой.

О поражении периферической нервной системы свидетельствуют невралгические боли, которые могут беспокоить в любых отделах позвоночника за счёт поражения тех или иных участков нервных волокон.

При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного наблюдаются судороги, расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти вследствие остановки дыхания.

Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время для этого - сентябрь - ноябрь.

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# грипп , Роспотребнадзор

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