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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дети до года и взрослые старше 60 лет больше всего страдают от осложнений после гриппа

Общество, 18:41 19 октября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Дети до года и взрослые старше 60 лет чаще всего подвержены осложнениям после гриппа.

По информации Роспотребнадзора, осложнения при гриппе возникают довольно часто, при этом они могут быть отсроченными и проявляться только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.

Чаще всего от вирус "бьет" по дыхательной системе, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения. Встречаются осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем.

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# грипп , Управление Роспотребнадзора

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