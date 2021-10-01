Дети до года и взрослые старше 60 лет больше всего страдают от осложнений после гриппа

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Дети до года и взрослые старше 60 лет чаще всего подвержены осложнениям после гриппа.

По информации Роспотребнадзора, осложнения при гриппе возникают довольно часто, при этом они могут быть отсроченными и проявляться только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.

Чаще всего от вирус "бьет" по дыхательной системе, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения. Встречаются осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем.