Дети до года и взрослые старше 60 лет больше всего страдают от осложнений после гриппа
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Дети до года и взрослые старше 60 лет чаще всего подвержены осложнениям после гриппа.
По информации Роспотребнадзора, осложнения при гриппе возникают довольно часто, при этом они могут быть отсроченными и проявляться только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.
Чаще всего от вирус "бьет" по дыхательной системе, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения. Встречаются осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем.