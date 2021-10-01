Туман приостановил авиасообщение между Салехардом и Тюменью

| Фото: tjm.aero | Фото: tjm.aero

Из-за сильного тумана задерживается вылет рейса на Тюмень из столицы Ямала. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, всего в аэропорту Салехарда 19 октября задерживаются вылеты авиарейсов для 380 пассажиров.

По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Салехарда самолет авиакомпании "Ямал", выполняющий регулярный рейс Москва - Новый Уренгой, произвел посадку на запасной аэродром в Надыме. Задерживаются также регулярные рейсы в Москву, Тюмень и Омск.

Как отметили в ведомстве, представителем авиакомпании "Ямал" оказывают услуги пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами. Контроль за их предоставлением осуществляет новоуренгойская транспортная прокуратура.