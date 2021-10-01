  • 19 октября 202119.10.2021вторник
  • USD71,1714
    EUR82,4592
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске команда "Наша стая" во время бердинг-ралли определила 26 видов птиц

Общество, 17:02 19 октября 2021

ЗапСибНефтехим ВКонтакте | Фото: ЗапСибНефтехим ВКонтакте

Команда "Наша стая" стала победителем первого в Тобольске бердинг-ралли, сообщает администрация города.

В орнитологических соревнованиях приняли участие 53 любителя природы, объединенные в 14 команд. Участники ралли проехали на автомобилях маршрут вокруг Тобольска протяженностью более 140 км, на котором искали и фотографировали птиц. Участникам ралли удалось встретить редких птиц: стаю лебедей-кликунов, зимняка, орлана-белохвоста, хохлатую чернеть, широконоску, седого дятла, вьюрка, лазоревку и других. После полевого этапа команды заполнили чек-листы, в которых нужно было отметить, какие виды птиц запечатлены на сделанных фотографиях.

﻿

Победители из команды "Наша стая" смогли сфотографировать и правильно определить 26 видов птиц. Второе место завоевала команда из Тюмени "CAR72", а третье - "Фогель команде".

Бердинг-ралли в Тобольске прошло в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бердинг , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:50 19.10.2021Тюменское микропредприятие защитили от нелегальной проверки
18:41 19.10.2021Дети до года и взрослые старше 60 лет больше всего страдают от осложнений после гриппа
18:30 19.10.2021Тюменцы без высшего образования в возрасте 35-45 лет хотят стать начальниками
18:19 19.10.2021В Ишиме реставрацию фасада музея Ершова завершат до конца 2021 года