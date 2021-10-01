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В Тюмени проходит всероссийская конференция к 300-летию прокуратуры

Общество, 14:58 19 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники прокуратуры Тюменской области и научного сообщества страны встретились на Всероссийской научно-практической конференции "Прокуратура Российской Федерации: от вековых традиций к современным условиям деятельности", посвященной 300-летию надзорного ведомства, 19 октября в ТюмГУ.

"Это отличная возможность собраться и обсудить не только традиционные функции прокуратуры, но и стоящие перед ней вызовы современности. Поговорим об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования, тенденциях развития правоохранительной практики в свете поставленных перед нами задач и их разрешения", - подчеркнул прокурор региона Владислав Московских на пленарном заседании конференции.

Научное мероприятие будет способствовать повышению мастерства прокурорских работников и расширит рамки сотрудничества правовой науки и практики, добавил он. Итогом мероприятия станут предложения и рекомендации, которые найдут обязательное отражение в практической деятельности.

По словам ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука, надзорное ведомство тесно сотрудничает с вузом.

"Мы в свою очередь тоже не стоим на месте и в текущем году провели первый набор на юридический специалитет "Прокурорская деятельность". Это наш посильный вклад в развитие прокуратуры через обеспечение кадрового потенциала", - отметил он.

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Пленарное заседание продолжит работа в секциях в форме тематических дискуссий и круглых столов. Участники обсудят роль органов прокуратуры в противодействии коррупции. Рассмотрят историю суда присяжных и современные требования. Кроме того, темами конференции станут эффективность взаимодействия прокурорского надзора и общественного контроля. Также участники рассмотрят проблемы квалификации и особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

Напомним, 12 января 2022 года прокуратуре России исполнится 300 лет.

Инна Кондрашкина

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# научная конференция , прокуратура Тюменской области , ТюмГУ

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