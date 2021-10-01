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На открытом IT-хакатоне в Тюмени выявили сильнейших программистов

Общество, 17:51 19 октября 2021

из сообщества "Кванториум Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Кванториум Тюмень" во ВКонтакте

Александр Баженов, Георгий Голдобин, Антон Трегубов, Василий Самойлик, Артем Зейтунян стали победителями открытого IT-хакатона по программированию CRT.Hackathon, который прошел в Тюмени, сообщает "Кванториум".

В соревнованиях приняли участие обучающиеся организаций общего и дополнительного образования от 11 до 18 лет. Хакатон проводился под девизом "Stop coviding. Start coding". Тема задания – "Разработчик vs Коронозавр".

Во время соревнований юным программистам предстояло разработать ресурс, предоставляющий статистические данные в виде инфографики по пандемии. Экспертный совет хакатона оценивал работы участников по критериям: полнота предоставляемых данных, удобство сервиса при работе с ним, оригинальность подачи информации, эстетичность ресурса, новизна и оригинальность.

из сообщества "Кванториум Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Кванториум Тюмень" во ВКонтакте

Участники прокачали скиллы, испытали себя в крутом челлендже, познакомились с профессионалами IT-сферы и заявили о себе, создали решение для реальных бизнес-задач. Лучших разработчиков наградили дипломами и ценными подарками.

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# кванториум , разработки

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