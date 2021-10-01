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Проект инклюзивного образования тюменского детсада №133 отметили на всероссийском уровне

Общество, 13:59 20 октября 2021

ТОГИРРО ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО ВКонтакте

Два первых места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства управленческих кадров в системе дошкольного образования получили представительницы тюменского детского сада № 133. Заведующая учреждением Светлана Хабарова стала лучшей в номинации "Обеспечение доступности дошкольного образования". Старший воспитатель Ольга Казанцева - "Кадровое обеспечение управленческого состава дошкольного образования". Награждение прошло в Москве 15 октября.

В очный этап победительницы прошли после дистанционного тура, который собрал 450 участников из 47 регионов страны. Для конкурса тюменки изложили опыт работы инклюзивного образования.

"Я представила модель инклюзивного образования: как ее создать в дошкольном учреждении, какие цели решает управленец, как решаются задачи создания инклюзивной среды в нашем детском саду. Доклад Ольги Казанцевой был посвящен сплочению коллектива, мы возродили технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в 90-е годы. Наши наработки рекомендованы к применению в других регионах России. Коллеги уже предложили организовать онлайн-встречу по обмену опытом", - рассказала заведующая детским садом Светлана Хабарова.

В инклюзивном саду №133 Тюмени обучаются 800 детей, из них 185 - с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством аутистического спектра, тяжелыми нарушениями речи, синдромом Дауна, интеллектуальными нарушениями, тяжелыми множественными нарушениями развития.

В коллективе - 130 сотрудников, в том числе 66 педагогических работников: воспитатели, учителя-дефектологи, логопеды, психологи, тьюторы, ассистенты, музыкальные работники и специалисты по адаптивной физической культуре.

В 2017 и 2020 годах тюменский детский сад №133 становился финалистом всероссийского конкурса "Лучший инклюзивный детский сад".

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Татьяна Ковалева

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# детский сад , инклюзивное образование

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