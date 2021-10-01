Предпринимательница из Тобольска учит земляков вкусно готовить

| Фото: Евгении Васютиной | Фото: Евгении Васютиной

Более 700 мастер-классов провели в кулинарной студии "Сладкий лев" почти за три года. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала предпринимательница из Тобольска Евгения Васютина. По специальности она учитель биологии и химии, но с детства любила готовить, с сестрой придумывали различные рецепты тортов.

"Я занималась автомобильным бизнесом, но после экономического кризиса осталась без работы с миллионными долгами по кредитам. Сестра посоветовала вернуться к детскому увлечению — печь торты на дому. Я скептически к этому отнеслась, но жизненные обстоятельства подвели к этому. Не смотря на высокую цену, заказов было очень много, и я поняла, что дома этим невозможно заниматься. Возникла идея — найти подходящее место. Так как я уже более 11 лет занималась развитием бизнеса, знала, что нужно промониторить тобольский рынок. Поняла, что просто печь торты будет не рентабельно и не выгодно, потому что много частных пекарен, тогда и возникла идея открыть кулинарную студию, где можно будет не только самой готовить, но и учить этому всех желающих", - добавила она.

Евгения Васютина обратилась в Центр занятости, где ее идею оценили и сразу же одобрили. Всего за неделю она собрала документы и получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. На эти средства были приобретены духовые шкафы, холодильное оборудование, миксер, мебель.

Первая студия была открыта на коммерческих условиях аренды, через полгода места стало мало и предпринимательница нашла муниципальное помещение побольше.

"Я пользуюсь всеми государственными программами и видами поддержки предпринимателей. Недавно получила субсидию от администрации за возмещение понесенных расходов за предыдущий календарный год из-за пандемии. Многие не знают, что есть различные виды поддержки от государства. Я на своей странице в Инстаграм рассказываю об этом, люди благодарны за информацию", - отметила она.

Кулинарная студия "Сладкий лев" организует и проводит детские и взрослые мастер-классы по приготовлению десертов, кондитерских изделий, росписи пряников, лепки фигурок из сахарной мастики и многое другое.

"Мы обучаем приготовлению блюд с нуля по разным направлениям. Есть "Горячая Азия", "Пикантная Италия", "Французские пироги", "Вечер Средиземноморья", "Сочные стейки". Полгода назад запустили проект "Социальная школа". Это детская кулинарная школа, где мы детей учим готовить. Хочется помочь им развить интерес к кулинарии и погрузить их в это направление, чтобы они уверенно могли готовить вкусные блюда для себя и своей семьи. Я планирую, что каждый ребенок сможет приготовить торт уже к Новому году. На данный момент в школе обучается 40 детей, но возможности позволяют учить 100 ребят, так что приглашаю всех желающих", - поделилась Евгения Васютина.

По ее словам, чтобы начать заниматься своим делом, необходимо развиваться самому, изучать законы, узнавать о мерах поддержки.

"Не нужно бояться спрашивать, искать информацию. Если вы действительно хотите развиваться в каком-то направлении, обязательно пробуйте. Ведь заниматься любимым делом - это интересно", - подытожила она.

Ирина Шемякина