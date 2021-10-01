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Вокруг пяти детских садов Ишима установили новые заборы

Общество, 14:20 20 октября 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Новое ограждение установили вокруг пяти детских садов Ишима. Заборы отвечает всем требованиям безопасности.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, работы выполнены за счет средств городского бюджета на сумму 7 млн 628 тыс. рублей. Специалисты огородили детские сады № 9, 10, 14, 19 и 24.

Кроме того, у двух школ создали искусственные неровности для снижения скорости, а семь учреждений образования города получили камеры наружного видеонаблюдения.

Он напомнил, что основные работы по приведению школ и детсадов в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности проведены в 2020 году. Школы оборудованы КПП, постами охраны, установлена охранная сигнализация, автономная система экстренного оповещения. Охрану всех объектов ведут специализированные организации.

Инна Кондрашкина

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# антитеррор , детские сады , Ишим , охрана , школы

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